Bistro Le Nord pakt extra half punt in Gault&Millau-restaurantgids: “Mooie erkenning voor heel de equipe”

Het restaurant langs de Noordstraat staat al sinds 2016 onafgebroken in de culinaire gids met de mooie score van 13/20. Dankzij zeven jaar hard werken komt daar in de gids van 2023 een half puntje bij. “Ik ben super content”, reageert Kelly als we haar feliciteren. “Ik val eigenlijk een beetje uit de lucht. We zijn net terug uit vakantie en ik dacht dat de resultaten pas later op de dag bekend zouden zijn. Maar plots kreeg ik het ene sms’je na het andere van leden van ons team. Het is niet zo dat wij keihard bezig zijn met die quotering. Wij werken dag na dag en jaar na jaar hard in onze eigen cocon. Maar die 13,5/20 is een mooie erkenning, voor heel onze equipe. Ik ben fier. Niet alleen op onszelf maar ook op de verschillende collega’s uit Roeselare die in de gids staan. We mogen trots zijn op onze stad.”