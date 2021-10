BINNENKIJKER. Tom en Katrien winnen Onroerenderfgoedprijs: “Al 20 jaar bezig met eerherstel voor deze interbellumwoning ”

Roeselare Roeselare scoort als shopping­stad: zeven nieuwe winkels én nationale gaststad voor Weekend van de Klant

29 september De coronacrisis staat synoniem met moeilijke tijden voor veel winkels, maar in Roeselare kriebelt het om te ondernemen. Al zeker zeven handelaars staan te trappelen om de komende dagen en weken uit de startblokken te schieten in het centrum. Bovendien toont een recent IVOX-studie in opdracht van de stad aan dat Roeselare zich goed stand weet te houden tussen andere centrumsteden. Niet vreemd dan ook dat Roeselare op zaterdag 2 en zondag 3 oktober de nationale blikvanger van het Weekend van de Klant is. Tal van bekende gezichten maken zich op om de handen uit de mouwen te steken of op te treden in het hart van de Rodenbachstad.