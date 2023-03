Bijkomende Batopin-bankautomaten op De Munt en in Rumbeke, ook veiligheidsgevoel in station verhoogd

KBC, ING, BNP Parisbas Fortis en Belfius beslisten in 2020 om de vennootschap Batopin op te richten. In stadskernen zorgt dit voor een concentratie van de bankautomaten, waar je geld kan opnemen of storten. In Roeselare werd een cashpunt ingericht in het stationsgebouw. Een beslissing die niet bij iedereen in de smaak viel. “Heel wat inwoners en handelaars spraken mij aan over de door Batopin besliste clustering aan het station”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ze ervaarden deze vermindering van automaten terecht als een gemis en een vermindering van de bestaande dienstverlening van de banken. Ik ontving ook meldingen over de werking en toegankelijkheid van de automaten in het stationsgebouw. Ik bleef niet doof voor deze opmerkingen en organiseerde reeds enige maanden geleden intens overleg met zowel Batopin en de lokale bankfiliaalhouders.”