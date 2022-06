Bij gebrek aan opwaartse wind: Franse zweefvlieger maakt noodlanding op Roeselaarse akker

Roeselare Fleurig presentje voor Roeselaren­aars die stad helpen vergroenen

Schepenen Michèle Hostekint (Vooruit) en Francis Debruyne (CD&V) deelden woensdagmiddag plantjes van stokrozen en lage zonnebloemen uit op de site van de Stedelijke Ateliers. Op die manier wilden ze iedereen bedanken die zich inzet voor een biodiversere stad. “Het gaat om mensen die een gevel- of tegeltuintje lieten aanleggen of dat van plan is, alle deelnemers aan de groen- en bebloemingswedstrijd De Gouden Tuin, en alle deelnemers aan de Wildste Wijkchallenge”, duiden de schepenen het initiatief. De plantjes die ze bedeelden werden op vraag van de stad door het VABI opgekweekt en vandaag verdeeld. Zowel stokrozen als zonnebloemen stellen niet zoveel eisen aan hun groeiplaats en zijn perfect om in een stedelijke omgeving te planten. “Met al die mooie bloemen krijgt de biodiversiteit een extra boost en het straatbeeld wordt er alleen maar kleuriger en fleurig van. Het is de bedoeling om deze actie ook de komende jaren verder te zetten. Al wie in Roeselare een gevel-of tegeltuintje aanlegt, mee zorgt voor een mooie bebloeming en de stad zo helpt om meer te ontharden en vergroening, zal een extra kadootje krijgen in de vorm van een zonnebloem en/of stokroos.”

15:29