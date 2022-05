Bewoners Groenpark-Meiboom en stad maken buurt groener en verkeersveiliger via allereerste burgerbegroting

RoeselareMeer groen, meer verkeersveiligheid en de invoering van een algemene zone 30 in de buurt. Dat zijn de voornaamste projecten waarin de inwoners van de wijk Groenpark-Meiboom zullen investeren met de 100.000 euro die ze krijgen van de stad in het kader van de allereerste Roeselaarse burgerbegroting. Die wordt een succes genoemd en krijgt in het najaar een vervolg. Dan krijgen de inwoners van Krottegem de kans om te bepalen wat er in hun wijk gebeurt met een budget van 200.000 euro.

Welke projecten kunnen jullie buurt beter maken? Die vraag werd een jaar geleden voorgeschoteld aan de 3.000 inwoners van de Roeselaarse wijk Groenpark-Meiboom. Zij mochten als eerste in de stad aan de slag met een burgerbegroting en het bijhorende budget van 100.000 euro. “Een stevig bedrag”, zegt Thomas Berghman, projectleider van de burgerbegroting. “Bij de Antwerpse burgerbegroting wordt er een budget uitgetrokken van 6 à 7 euro per inwoner. In de wijk Groenpark-Meiboom gaat het om goed 33 euro per inwoner.”

Op vandaag zijn de resultaten bekend. In totaal werden 105 projecten ingediend. “Een cijfer waar we heel tevreden mee zijn”, aldus Thomas. “80 van die projecten waren ontvankelijk en uiteindelijk werden er 34 ter stemming gelegd voor een totaalbedrag van 231.800 euro. Stemmen kon zowel online via een platform als offline tijdens verschillende infomarkten. Verschillende stadsmedewerkers gingen daarbij ook op locatie in de wijk zodat iedereen de kans kreeg om hun stem te laten horen.”

Groen

Op die manier werden 11 favoriete projecten geselecteerd. “Daaruit blijkt een duidelijke voorkeur voor meer groen (49.250 euro) en meer verkeersveiligheid in het gebied (€30.000), met inbegrip van een algemene zone 30”, weet Berghman. Op vlak van groen worden er dit najaar alvast toekomstbomen (5.000 euro) geplant, verspreid over heel het gebied en wordt er in het plantseizoen werkt gemaakt van ‘Plukgeluk Groenpark’ (8.000 euro), een pluktuin met gratis fruit, kruiden en bloemen. In het voorjaar van 2023 wordt in het woonerf Olmenstraat, Lindenstraat, Notelarestraat nieuw, biodivers en onderhoudsvriendelijk groen aangeplant in de bloembakken die grondig gerestaureerd worden (30.000 euro) en dit najaar wordt het plein in de Bunderstraat vergroend en uitgerust met twee picknickbanken en een zitbank (6.250 euro).

Volledig scherm De wijk Groenpark-Meiboom wordt een zone 30. Op vandaag geldt dergelijke snelheidsbeperking al rond de Acaciaschool. © CDR

Actieplan verkeersveiligheid

Om een antwoord te bieden op de roep naar meer verkeersveiligheid gaat een verkeersdeskundige aan de slag om samen met de inwoners een actieplan op te maken. Dit ontwerp moet klaar zijn in juli en in september wordt alvast een zone 30 uitgerold in de wijk. In de eerste helft van 2023 volgen nog enkele infrastructurele ingrepen.

Verder maakten de bewoners ook geld vrij voor avontuurlijk wildspelen (15.000 euro), enkele sociale initiatieven zoals boekenruilkastjes, een eerstehulpcursus zodat er snel gereageerd kan worden als er een inwoner van de wijk een hartaanval krijgt, het bedelen van kaartjes die je voor het raam kan zetten indien je hulp nodig hebt (2.700 euro) en de organisatie van een openluchtcinema (2.500 euro).

Krottegem

Ondertussen staat ook al een tweede burgerbegroting in de steigers. “Vanaf september is het de beurt aan de 7.500 inwoners van Krottegem. Zij krijgen een budget van 200.000 euro en de focus ligt er op groen, ontmoeting en verbinding. Het is de bedoeling dat die burgerbegroting gefinaliseerd wordt tegen maart 2023 en er dan overgegaan kan worden tot uitvoering van de gekozen projecten”, besluit Juline Deseyne.

Meer op www.burgerbegroting.roeselare.be.

LEES OOK:

Volledig scherm In het woonerf Olmenstraat, Lindenstraat en Notelarestraat worden de bloembakken grondig gerenoveerd en opnieuw aangeplant met biodivers groen. © CDR