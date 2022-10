Bewoners Groenpark leggen pluktuintje aan

lotto volley league Dirk Specenier (Knack Roeselare): “Het zou logisch zijn wanneer er in het mannenvol­ley­bal ook topteams uit de grootste steden van het land aanwezig zijn”

Vorige maand werd de splinternieuwe Lotto Volley League gelanceerd in de gebouwen van de nationale loterij aan de Belliardstraat in Brussel. We hoorden vooral veel ambitie en frisse ideeën met vernieuwingen, zelfs tot over de taalgrens heen. Misschien ontstaan er in de toekomst ook mogelijkheden die verder reiken dan de landsgrenzen.

26 oktober