Bewoners De Waterdam cruisen door Roeselare in auto's uit de tijd van toen

De oldtimerrit stond eigenlijk al in april 2020 op de agenda maar moest door corona meermaals vooruit geschoven worden in de tijd. “Maar eindelijk is het zo ver en bovendien is de zon van de partij”, lacht ergotherapeute Christa Deblauwe. “De vader van een kinesiste die hier werkt, Danny Cracco, maakt deel uit van een clubje met oldtimerfanaten en slaagde erin om 25 oldtimers bij elkaar te krijgen. Samen met het team van het WZC en zo’n 25 vrijwilligers konden we deze namiddag opzetten. Onze bewoners maken een rit van zo’n 30 kilometer door Beveren, Rumbeke, Oostnieuwkerke en het centrum van Roeselare.” “Een super ervaring”, reageert Marie-José Vandermeersch die al vijf jaar in De Waterdam woont. ”Ik kon meerijden met een Lincoln Continental uit 1976, een gemakkelijke auto met achter het stuur een eersteklasse chauffeur. We zijn op zoveel plaatsen gepasseerd die ik amper nog herken. Roeselare is zo enorm veranderd. Maar ik heb hier enorm veel deugd van gehad.”