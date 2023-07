Bewoner van zwaar beschadigd rijhuis in Noordlaan in de cel op verdenking van brandstichting

De man, die nog maar pas vrijgelaten was na een periode van voorlopige hechtenis in een dossier van een poging tot moord of doodslag, was net verhuisd uit de rijwoning waar maandagmorgen een hevige brand woedde. Zondag kwam hij langs om spullen op te halen. Maar ook maandagmorgen, heel kort voor de brand ontstond, werd hij volgens omwonenden nog gezien aan de woning. Dezelfde dag nog werd de man opgepakt, in Roeselare. Het rijhuis, dat nog maar vrij recent gerenoveerd was en door de eigenaar verhuurd werd via het OCMW, liep bijzonder veel schade op. De benedenverdieping is helemaal vernield, boven is er grote roetschade. Een branddeskundige achterhaalde dat er kwaad opzet gemoeid was bij de brand. Over het motief van de verdachte is niks bekend.