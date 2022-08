Bewoner naar ziekenhuis wegens rookintoxicatie na keukenbrandje

Roeselare Eerst samen met ex op restaurant, daarna tegen muur geduwd, bij keel gegrepen en gewurgd: dertiger vraagt begelei­ding voor agressie- en alcoholpro­bleem

“Het was plezant en gezellig.” Een 33-jarige man uit Roeselare blikte voor de correctionele rechtbank nog eens terug op het restaurantbezoek met zijn ex op 16 juni. Enkele uren later duwde hij haar met het hoofd tegen de muur, greep haar bij de keel en probeerde haar te wurgen. “Ik wou haar geen pijn doen”, aldus de man voor de rechtbank in Kortrijk.

24 augustus