All-Sports houdt ermee op. Zaakvoerders Johan Plancke (54) en Nancy Staelens (52) zijn met een totale uitverkoop gestart. Het einde van een tijdperk, want de geschiedenis van de groothandel in vechtsportartikelen — de bokshandschoenen van Champ zijn hun creatie — gaat terug tot in de tijd van Jean-Pierre Coopman. “Met spijt in het hart, maar we konden niet anders”, zegt Nancy.