Beveren krijgt vanaf 2024 onbemande bibliotheek in nieuw wijkhuis: “Maar eerst verhuizen we tijdelijk naar het vroegere KBC-kantoor”

RoeselareARhus Beveren ruimt dit najaar plaats voor een nagelnieuw wijkhuis dat in 2024 de deuren moet openen. Tijdens de werken verhuist de Beverse antenne van het kenniscentrum naar het vroegere KBC-kantoor langs de Beversesteenweg. Eenmaal het wijkhuis een feit is, zal ARhus Beveren daar opnieuw zijn stek vinden maar dit volgens een nieuw, onbemand, concept dat ARhus op termijn ook in hun antenne in Rumbeke wil implementeren.

Het Roeselaarse stadsbestuur beloofde de Bevernaars bij de start van de legislatuur een nieuw wijkhuis. Dat wordt gebouwd op de stek van ARhus Beveren langs de Izegemseaardeweg. “Wij worden partner in dit verhaal”, vertelt Yves Rosseel, algemeen directeur van ARhus. “Het nieuwe wijkhuis opent in 2024 en ook ARhus Beveren zal daar zijn stek vinden. De sloop van onze huidige afdeling in Beveren start in november.”

Verhuis

Dat betekent dat de Beverse bib na 12 oktober sluit op de huidige locatie. “Wij hechten veel belang aan nabijheid, aan fysieke aanwezigheid”, gaat Rosseel verder. “We hebben dan ook beslist om ook tijdens de werken present te zijn in Beveren. Dit op een tijdelijke plek zijnde het vroegere KBC-kantoor langs de Beversesteenweg 492. Dat is een heel mooie ruimte: toegankelijk, parking vlakbij en met een goeie visibiliteit. De dienstverlening en openingsuren blijven er identiek als op vandaag.”

Volledig scherm De huidige stek van ARhus Beveren gaat dit najaar tegen de vlakte. © Google Streetview

Ruimere openingsuren

Maar vanaf 2024 zal de Bevernaar kunnen kennismaken met ARhus Beveren 2.0, een vernieuwd bibliotheekconcept. “We gaan een nieuw, onbemand systeem implementeren met een toegangscontrole en een ontlenings- en een innamesysteem dat eigenlijk de mogelijkheid biedt om 24 op 24 open te zijn”, verduidelijkt Yves. “Al is het niet de bedoeling dat de satelliet straks ’s nachts open zal zijn. Wel zullen we de openingsuren kunnen verruimen. Het is helemaal niet zo dat we voor een dergelijk systeem kiezen om te besparen op personeel. Er zal wel degelijk regelmatig personeel present zijn, maar door met dit systeem te werken kunnen zij ook andere taken op zich nemen.”

Volledig scherm ARhus Beveren zal tijdelijk te vinden zijn in het vroegere KBC-kantoor langs de Beversesteenweg. © Google Streetview

Op termijn wil ARhus dit onbemand systeem ook in hun afdeling in Rumbeke, ondergebracht in het voormalig gemeentehuis, toepassen. “Maar eerst staan daar grootschalige renovatiewerken op het programma. Die zijn voorzien in de volgende legislatuur.”

Hybride

Ondertussen durft ARhus stellen dat hun bezoekerscijfers op vandaag quasi weer op hetzelfde niveau zitten als pre-corona. “Uit die periode hebben we geleerd dat een deel van ons publiek wel baat heeft bij een online programmatie”, aldus communicatieverantwoordelijke Bieke Deceuninck. “Vandaar de keuze om naast fysieke activiteiten nu ook in te zetten op hybride activiteiten. Dat is duidelijk te zien in ons najaarsprogramma. De folder daaromtrent valt volgende week bij elke Roeselarenaar in de bus.”

Volledig scherm Bieke Deceuninck, voorzitter Henk Kindt, Bruno Daems en algemeen directeur Yves Rosseel beloven een gevarieerd programma in het najaar. © Maxime Petit

Geletterdheid

Het kenniscentrum bouwde alvast een heel programma uit rond de Week van de Geletterheid, van 5 tot 11 september. “Want geletterdheid is onze core business”, aldus Rosseel. De focus ligt tijdens die week op digitale vaardigheden. “Maar ons programma richt zich zowel op mensen die mee zijn met de digitale trein als mensen die er nog niet echt mee vertrouwd zijn”, aldus Bruno Daems. “Digitaal leesplezier, verantwoord en veilig digitaal en iedereen digitaal zijn de drie thema’s waarrond we werken.”

Alle details over de programmatie via www.arhus.be.

LEES OOK:

Volledig scherm ARhus gaat voor een gevarieerd programma in het najaar. © Maxime Petit

Volledig scherm ARhus gaat voor een gevarieerd programma in het najaar. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.