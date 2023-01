Bestuurder rijdt auto total loss… en wandelt doodleuk weg

Hoe het ongeval precies in elkaar zit, is niet duidelijk. Feit is wel dat de auto van de bestuurder zondagavond iets voor 21 uur zwaar beschadigd tot stilstand is gekomen in de Kaaistraat in Roeselare. Een schipper die de gehavende auto zag staan, verwittigde de hulpdiensten. Zij snelden ter plaatse, maar troffen niemand meer aan in de wagen zelf. De bestuurder raakte niet gewond en ging te voet verder. De politie onderzoekt nu de precieze omstandigheden van het ongeval. De auto moest alvast getakeld worden.