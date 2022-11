Bestuurder doet inhaalmanoeuvre in bocht: “Ik dacht dat het oude mensen waren, maar het bleek de politie te zijn”

W.V. haalde eerder dit jaar in Roeselare een auto in. Niks speciaals, ware het niet dat het manoeuvre zich afspeelde in een bocht naar links waar totaal geen zicht mogelijk was op eventuele tegenliggers. De bestuurder van de auto die ingehaald wordt, moest stevig in de remmen om een botsing te vermijden. V. heeft pech: de wagen blijkt een anoniem politievoertuig te zijn, met twee inspecteurs aan boord. “Oeps, ik dacht dat het oude mensen waren”, verklaarde V. nadien. Maar er is meer: zijn voertuig was getuned en voldeed niet aan de technische vereisten, waardoor het niet in orde was met de keuring. Nog een keer pech, dus.