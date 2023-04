Bestuur vzw Shopping & Centrum Roeselare verwelkomt nieuwe leden

Wie in mei iets naar Kringwin­kel brengt, mag gratis zelf meegenomen fles hervullen met biologisch (af)wasmiddel

Kringwinkel Midwest en Ecover, producenten van ecologische was- en reinigingsmiddelen, bundelen de krachten voor Mei Plasticvrij. In ruil voor het inleveren van gebruikte spullen, kunnen bezoekers van de Kringwinkels in mei een zelf meegenomen fles hervullen met Ecover (af)wasmiddel.