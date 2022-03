Bestelwagen knalt in gevel woning, automobilist kritiek in Roeselare

Rond 6.30 uur reed de automobilist uit Houthulst met zijn Volkswagen Transporter van de Roeselaarse ring R32 richting Ardooie. In een ruime, flauwe bocht naar rechts verloor hij om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur, week van zijn rijvak af en belandde zonder remmen pardoes tegen de hoek en de voordeur van de woning van Peter Versavel en zijn echtgenote Nadine Ackx. “Ik was al naar mijn werk vertrokken”, vertelt Peter, die vrachtwagenchauffeur is. “Nadine, mijn dochter en twee kleinkinderen waren wel thuis. Ze hoorden een grote knal. Gelukkig reed het voertuig niet wat verderop de gevel binnen. Daar waren de kleinkinderen aan het spelen. Maar helemaal gelukkig ben ik natuurlijk niet met zo’n schade. Hoe is dit kunnen gebeuren? De bocht is niet scherp. Het is de eerste keer dat zoiets hier gebeurt.”