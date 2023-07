Beperkte verkeershinder door aanbrengen wegmarkeringen

Week werken op E403, file mogelijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstelt tussen maandag 10 en vrijdag 14 juli het wegdek op de E403, in de richting van Brugge. Concreet zal er gewerkt worden tussen de op- en afrittencomplexen Roeselare-Rumbeke (nr. 6) en Izegem (nr. 7) op de midden- en rechterrijstrook. Het verkeer moet er tijdelijk over één in plaats van over drie rijstrooken wat mogelijk tot files en vertraging zal leiden. De aannemer start met de werken op maandag 10 juli, om 6 uur ‘s ochtends, en is volgens de huidige planning klaar op vrijdag 14 juli om 16 uur in de namiddag. Bij slecht weer of door onvoorziene, technische omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.