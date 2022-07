Beperkte hinder door werken aan kruispunt Spanjestraat en Mandellaan

Roeselare EK katapult­schie­ten komt naar Roeselare: “Wij organise­ren én nemen met heel het gezin deel”

Dankzij Gamekeeper Pro-shot Team Roeselare (GPTR) is de Rodenbachstad tijdens het laatste weekend van juli gaststad voor het Europees kampioenschap katapultschieten. Dat wordt niet georganiseerd in de thuishaven van de club langs de Piljoenstraat, maar in de tennishal van vzw Rista in Rumbeke. Opmerkelijk is dat het gezin achter GPTR ook zelf meestrijdt voor de medailles. Dat ze straks in de prijzen vallen, is bovendien niet eens onrealistisch.

17 juli