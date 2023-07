Belgisch kampioene skateboarden deelt gratis haar tips & tricks op Trax Skatepark

Tuin der Lusten maakt vijf zondagen lang rake radio vanuit Villa Vandewalle: “Online te beluiste­ren, maar ook live in het omliggende park”

Onder de noemer ‘Radio Vandewalle’ maakt de Tuin der Lusten, de sociaal-participatieve werking van het Roeselaarse cultuurcentrum De Spil, deze zomer vijf zondagen op rij warme en verrassende radio. Dit vanuit Villa Vandewalle. “Nu planten we een zaadje en het is afwachten wat eruit groeit. Maar we willen absoluut meer doen met het gegeven radio”, zegt Wouter Bossuyt, sociaal-artistiek coördinator bij De Spil.