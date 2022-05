Belchicken opent vrijdag 40e én grootste restaurant langs Roeselaarse Ooststraat: “De lociatie is perfect, vlakbij scholen, het station en de cinema”

Roeselare Studenten Ic Dien geven op Dag van de Buren senioren in Westerlin­de tweede booster­prik

Aan de vooravond van de Dag van de Buren bracht een groep studenten van HBO Verpleegkunde IC Dien in Roeselare een bezoek aan hun buren van rusthuis Westerlinde. Niet zomaar om een babbeltje te slaan, maar om de bewoners van het rusthuis hun vierde coronavaccin, de tweede boosterprik, toe te dienen. “Net omdat de school en het rusthuis naast elkaar liggen, is er een goede samenwerking. Op veel momenten kunnen we elkaar versterken, net zoals vandaag”, klinkt het. “Onze leerlingen werden door Westerlinde uitgenodigd om te participeren in het vaccinatiemoment. Dat lieten we niet zomaar aan onze neus voorbijgaan, want het is een mooie leerkans voor de studenten. Bovendien verliep de vaccinatie vlot dankzij de verleende hulp.”

