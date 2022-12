Bel een onbekende op Kerstmis

Roeselare Cadeautjes shoppen en wijn proeven bij Oxfam Wereldwin­kel

Oxfam Wereldwinkel in de Noordstraat transformeert van zaterdag 10 december tot eindejaar in een cadeauhuis. Het gamma wordt tijdelijk uitgebreid met extra artikelen uit het Zuiden, maar ook de vertrouwde bamboosokken van Thought, kruidenpakketjes van De Kruiderie, producten van Natuurpunt, 11.11.11 en wenskaarten van Unicef blijven in de aanbieding. Daarnaast is er op zaterdag 17 december van 13.30 tot 18 uur de jaarlijkse wijnproeverij, waar Gido Van Imschoot al jouw wijnvragen beantwoordt. De winkel is tijdens de eindejaarsperiode elke dag open van 9 tot 18 uur. Bestellen kan ook via de webshop. Thuislevering is mogelijk.

1 december