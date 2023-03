Behoefte rode draad voor bijplaatsen laadpalen in Ardooie

De gemeente Ardooie telt op vandaag 7 laadpalen om je elektrische wagen van voeding te voorzien. Het gaat om vier publieke en drie semi-publieke palen. De komende tijd wil het gemeentebestuur dat aanbod verder uitbreiden. “We zijn constant op zoek naar locaties om laadpalen bij te plaatsen al moet ik ook wel eerlijk zijn dat de vraag op vandaag nog niet zo groot is in Ardooie”, zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “Er is geld voorzien voor extra palen en we hebben al enkele locaties in gedachten, maar we gaan vooral af op de behoefte. Burgers kunnen ook zelf een laadpaal op hun domein plaatsen en aan bedrijven die laadpalen hebben, vragen we om deze na de werkuren ook open te stellen aan buitenstaanders.”