Beestige zoektocht in KOERS

KOERS. Museum van de Wieler­sport bestaat 25 jaar en viert dat met enkele ‘specialle­kes’: “Als je de ziel van koersgek Vlaanderen wil ontdekken, moet je in Roeselare zijn”

“Het doet me een beetje zweven. Echt elke dag kwam Fred naar het museum, het was een van zijn grote liefdes.” De weduwe van Fred Vannieuwenhuyse, vrijwilliger bij het Roeselaarse wielermuseum, werd er even emotioneel van. KOERS mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen en vond dat de ideale gelegenheid om enkele koptrekkers van het eerste uur in de bloemetjes te zetten en enkele nieuwigheden aan te kondigen. “Van metaalmoeheid is hier geen sprake”, lacht schepen José Debels, die verklapt wat de koersliefhebber dit jaar nog mag verwachten van het museum.