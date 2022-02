Bedrogen partner (40) schiet op minnaar van echtgenote

Het overspel van zijn partner was de veertiger al eerder ter ore gekomen. Kevin H. had daarom vrijdagavond met haar minnaar afgesproken aan het Sterrebos. “Om eens te praten”, volgens H. “Of in de val gelokt om hem iets aan te doen?”, vragen het slachtoffer en het gerecht zich af. Rond 22 uur liep de ontmoeting in ieder geval grondig uit de hand. Kevin H. greep naar een vuurwapen en schoot op zijn liefdesrivaal. Of dat met een echt wapen of een alarmpistool gebeurde, is nog onduidelijk. De eerder lichte verwondingen die het slachtoffer aan het gezicht opliep, doen vermoeden dat het om een alarmpistool ging. Wie het wapen bij had, maakt ook nog deel uit van het onderzoek. Het pistool is nog niet teruggevonden, ook niet bij de huiszoeking bij H. in Moorsele. Zijn woning in de Overheulestraat is verzegeld.