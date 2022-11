Bedrijfsverzamelgebouw langs Beversesteenweg officieel geopend: “Veel vraag naar ruimte om te ondernemen, ondanks de moeilijke tijden”

“Als projectontwikkelaar focussen wij zowel op bedrijfsvastgoed en reconversies”, zegt Jelle Vandendriessche van Hexagon. “Hier gaven we een nieuwe bestemming aan een verouderde omgeving met een leegstaande hoeve door er zeven flexibele nieuwbouwunits van 206 à 302 vierkante meter, waaronder een kantoorruimte van 281 vierkante meter te realiseren. We kochten de site aan in 2021, startten de werken in april en kunnen nu al opleveren. Het was een Roeselare – Eventbureau Twice, de start-up actief in project en process engineering Inpren, vloerafwerkingsbedrijf Stonefloors en spanplafonds & printwanden C-Ling hebben een nieuwe stek. Het bedrijfsverzamelgebouw langs de Beversesteenweg waar allen thuiskomen, een ontwikkeling van Hexagon, werd donderdag officieel geopend door Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V).

“Als projectontwikkelaar focussen wij zowel op bedrijfsvastgoed en reconversies”, zegt Jelle Vandendriessche van Hexagon. “Hier gaven we een nieuwe bestemming aan een verouderde omgeving met een leegstaande hoeve door er zeven flexibele nieuwbouwunits van 205 à 302 vierkante meter, waaronder een kantoorruimte van 281 vierkante meter te realiseren. We kochten de site aan in 2021, startten de werken in april en kunnen nu al opleveren. Het was een heel aangenaam project, in eigen stad en samen met heel wat lokale mensen.”

Opmerkelijk is dat het project eigenlijk nooit officieel te koop gestaan heeft. “Er is veel vraag naar ruimte om te ondernemen. Ondanks de moeilijke tijden”, zegt Jelle. Binnenkort komt hier nog één loods van 205 vierkante meter te huur. Maar net door de grote vraag hebben we het aangedurfd om nog een project in eigen stad erbij te nemen. Langs de Brugsesteenweg, achter de Hubo, ontwikkelen we Dammekouter waar er ruimte zal zijn voor 80 ondernemers. De commercialisatie ervan start eind dit jaar.”

Eventbureau Twice wil in mei volgend jaar hun huidige stek langs de Westlaan verruilen voor de nieuwbouw. “Ons huidige gebouw is op en voldoet ook niet meer aan de huidige normen”, zegt hij. “Hier langs de Beversesteenweg hadden we al een atelier. Dat we nu ook onze kantoren naar hier kunnen halen is alleen maar positief voor de ambiance. Pluspunt aan deze stek is bovendien de locatie, vlakbij de snelweg. Momenteel zijn we met ons team volop aan het nadenken over de inrichting. Het is quasi een teambuildingactiviteit. Daarnaast is het trouwens ook alle hens aan dek. Het is razend druk met de laatste events die uitgesteld werden door corona en The World Cup Pop-Up Heldenplein die we volgend weekend openen in Knokke-Heist. Dat is alleen maar goed nieuws want ondertussen telt ons team weer 18 mensen. Door corona waren we tijdelijk maar met 12. Maar veel nieuwe mensen en een nieuwe omgeving dat is goed voor veel creatieve ideeën.”

.”

Volledig scherm Het nieuwe bedrijvenpark langs de Beversesteenweg werd donderdag officieel geopend. © CDR

Veel vraag

Opmerkelijk is dat het project eigenlijk nooit te koop gestaan heeft. “Er is veel vraag naar ruimte om te ondernemen. Ondanks de moeilijke tijden”, zegt Jelle. Binnenkort komt hier nog één loods van 205 vierkante meter te huur. Maar net door de grote vraag hebben we het aangedurfd om nog een project in eigen stad erbij te nemen. Langs de Brugsesteenweg, achter de Hubo, ontwikkelen we Dammekouter waar er ruimte zal zijn voor 80 ondernemers. De commercialisatie ervan start eind dit jaar.”

Locatie

Eventbureau Twice wil in mei volgend jaar hun huidige stek langs de Westlaan verruilen voor de nieuwbouw. “Ons huidige gebouw is op en voldoet ook niet meer aan de huidige normen”, zegt hij. “Hier langs de Beversesteenweg hadden we al een atelier. Dat we nu ook onze kantoren naar hier kunnen halen is alleen maar positief voor de ambiance. Pluspunt aan deze stek is bovendien de locatie, vlakbij de snelweg. Momenteel zijn we met ons team volop aan het nadenken over de inrichting. Het is quasi een teambuildingactiviteit. Daarnaast is het trouwens ook alle hens aan dek. Het is razend druk met de laatste events die uitgesteld werden door corona en The World Cup Pop-Up Heldenplein die we volgend weekend openen in Knokke-Heist. Dat is alleen maar goed nieuws want ondertussen telt ons team weer 18 mensen. Door corona waren we tijdelijk maar met 12. Maar veel nieuwe mensen en een nieuwe omgeving dat is goed voor veel creatieve ideeën.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.