Basisschool Sint-Lutgart verandert naam naar ‘Sprankel’

“Vorig jaar dachten we met het team samen na over de visie van onze school en zo groeide het idee om onze schoolnaam te veranderen”, aldus directeur Conny Declerck. “Onze visie is dat we onze kinderen groeikansen willen geven en laten schitteren, elk op hun eigen manier. Om dat kracht bij te zetten gingen we op zoek naar een nieuwe, frisse naam, na 64 jaar Sint-Lutgart. Een stemronde onder het personeel gaf uiteindelijk de doorslag en omdat we overtuigd zijn dat sprankelen een voorwaarde is om onze kinderen te laten leren en groeien hebben we dit ook in onze slogan geplaatst.”