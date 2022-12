Barbier Mister Steve neemt afscheid van Middenstraat: “In de Kattenstraat ga ik nog sterker inzetten op beleving”

RoeselareBarbier Mister Steve, die al tien jaar bezig is als barbier, trekt op 31 december voor het laatst de deuren achter zich dicht in de Middenstraat. Op 1 februari heropent Steve de deuren van een nieuwe barbershop in de Kattenstraat 87. “Het is al de tweede keer in m’n carrière dat ik moet wijken voor de sloophamer, al was elke verhuis eigenlijk een verbetering. Nu is dat niet anders.”

Precies 10 jaar geleden startte Steve Desseyn (45) in Atelier 61 langs de Sint-Amandsstraat. Hij was toen zelfs een van de allereerste barbiers van Vlaanderen. Maar na vijf jaar moest hij er vertrekken omdat het gebouw gesloopt zou worden voor een nieuwbouwproject. Tot op vandaag staat dat gebouw nog steeds recht, al zou het naar verluidt in januari 2023 tegen de vlakte gaan. Hoe dan ook nam de flamboyante barbier in 2017 een nieuwe start in de Middenstraat. Ook daar moet hij nu vertrekken omdat de gebouwen gesloopt zullen worden om plaats te ruimen voor een nieuwbouwproject.”

Beleving

“De eigenlijke sloop van het pand, inclusief de Verlichte Geest, de appartementen en de naastgelegen carwash, zou pas voor november 2023 zijn en eigenlijk had ik hier nog kunnen blijven tot in maart, maar een nieuw jaar is het ideale moment voor een nieuw begin, niet? Al is het toch ook ergens het einde van een tijdperk. De Middenstraat was destijds door de Warehouse en De Verlichte Geest een fantastische plek. Maar dat is nu allemaal voorbij. En dat is jammer. In de voorbije jaren heb ik hier iets moois opgebouwd, ook op vlak van interieur. Klanten kunnen altijd rekenen op een babbeltje, wat muziek en een pintje in een sfeervolle, vintage setting. Ik was destijds de eerste, maar nu ben ik lang niet de enige barbier in Roeselare, dus is het belangrijk om een verschil te maken. Dat doe ik op vlak van beleving.”

Pussy street

In de Kattenstraat 87, waar Steve sinds 2015 ook woont, is hij van plan om er nog een schepje bovenop te doen. “Januari wordt verhuismaand. Het voormalige schrijnwerkersatelier op de benedenverdieping wordt de nieuwe barbershop”, vertelt hij. “Veel ga ik nog niet verklappen, maar ik ga er nog harder inzetten op sfeer en beleving, want we zitten per slot van rekening in de ‘pussy street’”, lacht hij. “Er is ook een kleine bar terwijl er ook ruimte is voor enkele nieuwe collega’s. Zo heb ik sinds kort zelfs een meisje uit Ieper onder de vleugels als stagiair. Ze deelt m’n smaak en zal straks in de Kattenstraat een handje helpen.”

Quote In de Katten­straat gaat het om een absolute toplocatie, met een tuin die pal aan het park grenst. In de zomer ben ik van plan om er kleine aperitief­con­cer­tjes te organise­ren, terwijl ook Barberfest er een iets kleinscha­li­ger vervolg zal krijgen.” Mister Steve

Duurzaam

“Het wordt misschien de derde locatie in tien jaar tijd, maar eigenlijk is elke verhuis een verbetering geweest. Ook nu. Zo trekken we resoluut de kaart van duurzaamheid. Er liggen zonnepanelen op het dak, we werken met warmtepomp en er is vloerverwarming. Bovendien is het een absolute toplocatie, met een tuin die pal aan het park grenst. In de zomer ben ik van plan om er kleine aperitiefconcertjes te organiseren, terwijl ook Barberfest (het gratis festival dat drie keer in de Middenstraat georganiseerd werd- red.) er zeker ook een iets kleinschaliger vervolg zal krijgen.”

