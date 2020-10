Balletjes van Van Ranst, hoofd van De Croo: restaurant verwerkt verplichte sluiting met ludieke menukaart

Die hoofdrol mag je in het geval van premier Alexander De Croo vrij letterlijk nemen, want ‘Hoofd van De Croo’ kan je er voor vijf euro krijgen, de Balletjes van Van Ranst kosten 1 euro per stuk en het Bloed van Frank Vandenbroucke krijg je er voor 2 euro per liter. Wie ‘Lucht van viroloog Steven Van Gucht’ wil betaalt 2 euro per fles. “Het is voor iedereen in de horeca een moeilijk moment, dus kunnen we er maar beter met een knipoog mee omgaan”, zegt Sam Nuytten, die samen met Petrouska Beke restaurant Petrouska op het Stationsplein in Roeselare uitbaat. “De verplichte sluiting van de horeca valt ons zwaar en we hoopten eerlijk gezegd eerder op een beperking tot vier personen per tafel. Dat is niet gebeurd en dat is spijtig, want 99 procent van de horeca-uitbaters doet er wel alles aan om klanten coronaproof te kunnen ontvangen. We blijven desondanks positief en willen met dit ludieke bord de druk wat van de ketel halen.”