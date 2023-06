Bakkerij ‘Dumortier’ in Rumbeke gaat dicht: “Klanten waren in het begin geschrokken, maar er is ook begrip voor onze keuze”

Danny (52) en Francis (53) varen met zelfgebouw­de vlaskano in één dag 131 kilometer Leie af: “We zijn één met de natuur”

Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare zijn klaar voor een unieke sportieve uitdaging. Ze varen op zondag 18 juni in één dag de Leie af, in een zelfgebouwde vlaskano. Fans kunnen het avontuur live volgen en langs het traject de avonturiers aanmoedigen. De tocht start in het Franse Aire-sur-la-Lys en eindigt 131 kilometer later in Gent. Onderweg wachten negen sluizen.