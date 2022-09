Baby- en kinderspeciaalzaak Castard zoekt via ‘crowdlending’ investeerders voor realisatie tweede vestiging

RoeselareCastard wil tegen eind dit jaar een tweede vestiging openen in West-Vlaanderen. Om die te realiseren zoekt de Roeselaarse baby- en kinderspeciaalzaak fondsen via het crowdlendingplatform WinWinner. “Het zijn niet de meest evidente tijden om te investeren, maar net nu dient er zich een opportuniteit aan die we moeten grijpen”, aldus zaakvoerders Kelly Denolf en Wim Degryse.

Ambitie troef bij Castard. Kelly Denolf opende in 2017 haar speciaalzaak in baby- en kinderspullen. Vorig jaar verkaste ze samen met haar partner Wim Degryse, ook gekend van restaurant Tafel Madeleine, de winkel van de Diksmuidsesteenweg naar de Brugsesteenweg, en van een huurpand naar een grotere locatie die hun eigendom is. “We breidden ondertussen ook het concept van Castard uit met onder meer nieuwe merken, een babyspa, het organiseren van babyborrels, geboortekaartjes, …”, vertelt Kelly.

Nu willen ze graag een nieuwe stap zetten en van Castard een gevestigde waarde maken in West-Vlaanderen. “We willen groeien en sterker worden”, gaat Wim verder. Dat wil het koppel realiseren via de opening van een tweede vestiging. “Die zouden we graag tegen 1 december openen. Maar al te veel details over de locatie willen we op vandaag nog niet kwijt. Het is de bedoeling om met Castard neer te strijken in een andere West-Vlaamse stad dan ons eigen Roeselare en hebben er ook al een optie op een pand.”

Potentieel

Maar kopen kost geld en Kelly en Wim deden recent nog maar enkele grote investeringen. “Bovendien zijn het economisch ook niet de beste tijden”, aldus het koppel. “Daarentegen is het nu wel echt hét momentum voor Castard. We zien en voelen het potentieel en willen verder bouwen aan onze droom. Als wij het nu niet doen, dan zal er ongetwijfeld iemand anders in het gat springen. Onze bank stapt mee in het verhaal, maar om het financiële plaatje volledig rond te krijgen zijn we een crowdlending gestart via WinWinner.”

Externe investeerders

Via dit platform hoopt het koppel minstens 50.000, maar liever 115.000 euro bijeen te krijgen dankzij externe investeerders. “Met die centen willen we niet alleen het pand voor de tweede vestiging opfrissen en in een echt Castardkleedje stoppen, maar ook ons merkenaanbod verder uitbreiden, een ruime stock aanleggen en investeren in ons online verhaal. Mensen kunnen minstens 500 en maximum 5.000 euro investeren. Dit in een groeiende zaak in een stabiele sector met een mooi aanbod die zeker niet duurder is dan de ketens.” Alle details over de verschillende formules, de rente, … zijn te vinden op http://winwinner.be/castard.

De campagne loopt nog tot eind oktober. “Het gaat goed. De teller staat momenteel op 55%. Maar het is best wel spannend want we moeten minstens aan 50.000 euro raken om onze droom te kunnen waarmaken. We willen niets liever dan zo snel mogelijk te kunnen verklappen waar de tweede winkel van Castard de deuren opent.”

Meer op http://www.castard.be.

