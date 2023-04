B.T.B.B organiseert kaarting ten voordele van de eigen werking

Zoektocht naar uitbaters zomerse pop-upinitia­tie­ven gaat verder

Stad Roeselare verlengt de periode waarin kandidaten voor de uitbating van pop-up horecagelegenheden hun voorstellen kunnen indienen tot en met maandag 24 april. De toeristische programmatie legt voor het tweede jaar op rij de focus op culinaire beleving onder de noemer ‘Gebeten door Roeselare’. Dat gaat gepaard met drie pop-up initiatieven. Voor de gastrobar op het de Coninckplein en de zomerbar aan de Kop van de Vaart werd de deadline nu verlengd. De urban zomerbar aan de Kop van de Vaart opent de deuren van 1 juli tot en met 31 augustus, de gastrobar op het de Conincplein start met de Batjes op 23 juni en is open tot 15 augustus. Kandidaturen en voorstellen indienen kan tot uiterlijk maandag 24 april om 12 uur via beleidsontwikkelingmens@roeselare.be of bezorgen ten aanzien van dienst Beleidsontwikkeling Mens, De Munt 26, 8800 Roeselare. Meer info over de concessies op www.roeselare.be.