AZ Delta ziet toekomst in MRI-scan op afstand: “Vangt personeelstekort op en haalt wachttijden voor patiënt naar beneden”

RoeselareDrie maanden nadat AZ Delta als eerste in België een MRI-scan vanop afstand uitvoerde , bundelt het Roeselaarse ziekenhuis nu de krachten met Siemens Healthineers België voor een platform dat ziekenhuizen toelaat om bij elkaar vanop afstand scans uit te voeren. Dat moet een antwoord bieden op het nijpend personeelstekort in de medische beeldvorming, terwijl de kwaliteit van onderzoeken verbetert, de wachttijden afnemen en de zorgnabijheid voor de patiënt toeneemt.

Belgische ziekenhuizen investeerden de laatste jaren sterk in extra MRI-scanners, maar worden gelijktijdig ook geconfronteerd met een gebrek aan personeel om de scan uit te voeren en ter plaatse de patiënt te begeleiden en te informeren. “De wachttijden voor patiënten worden daardoor langer, of reeds geplande afspraken moeten plots uitgesteld worden”, zegt Filip Rommelaere, Head of Digital, Automation and Value Partnerships bij Siemens Healthineers. “Daarnaast is er het nieuw fenomeen van MRI-shoppen dat de kop opsteekt, waarbij patiënten bij verschillende ziekenhuizen een scan reserveren om toch maar sneller bediend te worden. Hierdoor worden afspraken niet ingevuld en gaat de situatie van kwaad naar erger.”

Thuiswerken

AZ Delta en Siemens Healthineers realiseren daarom een platform dat ziekenhuizen toelaat bij elkaar ‘technologen op afstand’ in te zetten. Het proefproject krijgt de naam WeScan. “Minder ervaren technologen kunnen via het platform ook ondersteuning op afstand van meer gespecialiseerde technologen inroepen om complexe MRI-scans voor cardiologie of neurologie optimaal te maken, waardoor vermeden wordt dat patiënten een tweede scan moeten ondergaan”, vertelt Dr. Kristof De Smet, diensthoofd radiologie van AZ Delta. “En technologen kunnen met behulp van het platform bovendien ook voor het eerst thuiswerken, wat bijvoorbeeld perspectieven biedt voor flexjobs of andere mogelijkheden”, gaat Rommelaere verder. “Zo heeft de introductie van onze remote scanningtechnologie in de Amerikaanse staat Pennsylvania toegelaten om de capaciteit van 15 MRI-scanners op 12 verschillende locaties na 6 maanden met 40% te verhogen door ze via een centrale cockpit te ondersteunen.”

Volledig scherm Maarten Clinckaert en Carl Laurent van Siemens Healthineers, dokter Kristof De Smet en Filip Rommelaere. © RV

Opstart

De bedoeling is nu dat AZ Delta en een ander Belgisch ziekenhuis zo snel mogelijk een eerste softwareversie van het WeScan-platform in gebruik nemen om remote scans bij elkaar te reserveren en deze daarna op een zorgvuldige wijze uit te voeren. “Tijdens deze opstartfase zullen we het platform verder op punt stellen en waar nodig aanpassingen doorvoeren naargelang de behoeften en de verwachtingen. Andere ziekenhuizen met een MRI kunnen zich ondertussen ook aanmelden om in een volgend stadium van dit project in te stappen”, besluit Filip Rommelaere.

