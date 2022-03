AZ Delta opent nieuwe afdeling hart-longrevalidatie

Roeselare Nieuwe straatna­men voor Roeselare

Er liggen twee nieuwe straatnamen op tafel in Roeselare. De Deelraad Erfgoed stelt voor om de nieuwe weg in de verkaveling van Think Urban Advice in de Populierstraat Pastinaakstraat te dopen. Die naamgeving past in de omgeving waar je onder meer al de Bloemkoolstraat en de Bonenstraat vindt. Daarnaast lanceert de Deelraad Erfgoed de naam Nelekouter in het woon- en werkproject Dammekouter waar eerder al een straat de naam Uilenspiegellaan kreeg. Beide voorstelling kregen al een gunstig advies van brandweer en politie. Als de gemeenteraad ze maandag goedkeurt, volgt een openbaar onderzoek.

23 maart