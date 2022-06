AZ Delta gestart met bouw huisartsenwachtpost en Zorgcentrum na Seksueel Geweld op campus Rumbeke

Roeselare Schepenen tonen zich van hun sportief­ste kant tijdens training Younited Belgium

Bijzondere gasten donderdag op de laatste training van Younited Belgium, het voetbalteam van kwetsbare mensen dat speelt onder de vleugels van SK Roeselare-Daisel. Schepenen Bart Wenes en José Debels (CD&V) trokken hun voetbalschoenen aan om mee te trainen en vervolgens een match te spelen, terwijl burgemeester Kris Declercq (CD&V) de aftrap kwam geven. “Het is 20 kilo geleden dat ik nog gespeeld heb”, lacht schepen Wenes. “Maar we hebben wel allebei een verleden bij KSV Rumbeke”, pikt schepen Debels in. Elke donderdagochtend traint Younited Belgium op Schiervelde. “Telkens zijn er 6 à 8 spelers present”, vertelt trainer Davy Verbeure. “We zijn heel blij dat de schepenen en de burgemeester ondanks hun drukke agenda toch de tijd nemen voor ons. Deze ploeg maakt het verschil. Ik ben ondertussen trainer sinds oktober 2018 en zie dat de spelers stappen vooruit zetten. Vandaag sluiten we ons seizoen af, heropstarten doen we straks met een tweedaagse kampeeruitstap.”

11:34