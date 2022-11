Aveve schenkt gratis stekje aan wie echte kerstboom koopt: “Hopelijk prijkt 95% van die babyboompjes binnen een tiental jaar nog steeds in de tuinen van onze klanten”

Roeselare Peloton Dwars door Vlaanderen groet in 2023 Jempi Monseré

Ook in 2023 start Dwars door Vlaanderen opnieuw in Roeselare. Wel wordt het parcours van de 77e editie van de wielerwedstrijd lichtjes aangepast. Op vraag van het stadsbestuur trekt het peloton op woensdag 29 maart 2023 vanuit het hart van de stad richting Beveren waar ze zullen passeren aan de begraafplaats waar Jean-Pierre -Jempi- Monseré ook z’n laatste rustplaats heeft. Monseré werd in 1948 geboren in Roeselare. In 1970 kroonde hij zich in Leicester tot wereldkampioen wielrennen op de weg. Amper enkele maanden later, op 5 maart 1971, kwam hij om het leven tijdens de kermiskoers in Retie.

