Aveve Roeselare lanceert opmerkelijke actie: koop een kerstboom, krijg een kerstboom(pje)

Roeselare Café Revolutio­nair in ARhus zet water op de agenda

Water is het thema van het Café Revolutionair dat op 30 november neerstrijkt in ARhus op De Munt. Je ontdekt er wat de uitdagingen zijn inzake water en hoe je slim, duurzaam en rechtvaardig met water kan omgaan. Café Revolutionar start om 19.30 uur met waterkenner van formaat en beleidsmedewerker bij Join For Water, Dirk Glas. Hij geeft een bredere kijk op water wereldwijd, en ook bij ons. Nadien kan je aanschuiven bij twee van de vijf praattafels. Join For Water focust op wat jij als individu kan doen, Stad Roeselare zet het klimaatadaptatieplan op de agenda, Inagro duidt wat de landbouwers in onze regio doen, Natuurpunt licht toe wat zij als natuurorganisatie doen voor water en Patricia Verbauwhede heeft het over water in Guatemala.

