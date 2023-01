Automobilist vrijgesproken voor weerspannigheid bij alcoholcontrole in Roeselare: “Dankzij de camerabeelden.”

Roeselare/IngelmunsterEen 25-jarige man uit Ingelmunster is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken voor weerspannigheid tijdens een alcoholcontrole in Roeselare. Hij weigerde de ademtest, liep weg en botste tegen een agent maar van geweld of agressie was volgens de rechter geen sprake. “Gelukkig hadden we hier camerabeelden want de agenten beweerden iets anders”, aldus advocate Julie Vandenbogaerde.

De politie zette op 10 september 2021 de Delaerestraat af met kegeltjes, in afwachting van nadarhekken. Ze deden dat op het bevel van de burgemeester omdat er aan café Vanilla zo veel volk was dat een deel van de weg ingepalmd was. F. V. (25) reed net op dat moment met zijn bestelwagen de straat in. Hij negeerde de kegeltjes en parkeerde zich vlakbij. Een agent die het zag gebeuren, snelde op de man toe. “Hij zag hoe hij met een flesje bier uit zijn bestelwagen stapte en zei ‘wuk ist me gie vint’ toen de agent hem aansprak op zijn gedrag. Een ademtest wilde hij niet afleggen. ‘Een alcoholtest? Dat gaat gaan we nog eens zien manneke’, zei hij tegen de agent. Volgens de agent haalde hij uit met zijn vuist maar kon die ontweken worden. Daarna stapte hij weg.

Toen andere agenten hoorden dat hij geprobeerd had een collega te slaan, schoten ze in actie en werkten V. tegen de grond. Minutenlang bleven ze op zijn rug zitten om hem te boeien. Ook daar was hij volgens de agenten weerspannig.

Advocate Julie Vandenbogaerde en F.V. ontkenden de weerspannigheid. “Ik mocht die alcoholtest niet geweigerd hebben, dat is juist”, zei de man tegen de rechter. “Maar ik heb geen geweld gebruikt. Die agent struikelde toen ik er tegenaan botste.” “Gelukkig waren er camerabeelden”, aldus Julie Vandenbogaerde. “Daarop is te zien hoe twee agenten minutenlang met hun knieën in zijn nek en rug zitten. Hij beweegt helemaal niet, behalve één keer omdat hij pijn heeft. In het dossier over de te hoge alcoholintoxicatie staat vermeld dat hij niet agressief was.”

De rechter gaf de man en zijn advocate gelijk en sprak hem vrij. Wegvluchten of een ademtest weigeren is geen weerspannigheid, zo staat in het vonnis te lezen. De rechter vond het ook vreemd dat er geen camerabeelden in het dossier staken van het moment waarop F.V. naar de grond wordt gebracht. Voor het te hoge alcoholgehalte kreeg F.V. eerder al een straf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.