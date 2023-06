Automobilist gearresteerd op druk kruispunt: “Doe die gordel los, langzaam, met je rechterhand”

REPORTAGE. BK wielrennen mondt uit in heus volksfeest: “Vlak bij huis kunnen genieten van de koers, wat een enorme luxe”

Izegem heeft zondag een echte hoogdag beleefd. Tienduizenden mensen zakten naar het centrum af om er te genieten van het BK wielrennen. Ook in buurgemeente Ingelmunster was de ambiance groot in het supportersdorp voor streekgenoot Yves Lampaert. Dat niet hij, maar uiteindelijk streekgenoot Alec Segaert een podiumplaats behaalde kon de pret allerminst drukken. Wij doken langs het parcours mee in de kolkende massa van supporters.