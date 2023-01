Automobilist die wegwandelt na ongeval, had geen rijbewijs en was onder invloed

Een schipper sloeg zondagavond alarm toen hij in de Kaaistraat een fel beschadigde auto zag en een man die er van wegwandelde. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De wandelende man bleek de bestuurder, 22 jaar oud en woonachtig iets verderop in dezelfde straat. Hij was ongedeerd maar diste een warrige uitleg op. Hij verklaarde onder meer dat hij achteraan op een andere auto was gebotst maar dat die wagen er vandoor was. Bij nazicht bleek de man geen rijbewijs te hebben. De auto waarmee hij reed, was bovendien ingeschreven noch verzekerd. De man had ook net iets te veel gedronken om eigenlijk nog achter het stuur te mogen kruipen.