Automobilist (24) onder strikte voorwaarden vrijgelaten na ongeval dat Marthe (23) het leven kost: “Hij is er helemaal kapot van”

RoeselareDe 24-jarige automobilist uit Roeselare die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roeselare onder invloed een 23-jarige fietsster dood reed, is zaterdag door de onderzoeksrechter onder heel strikte voorwaarden vrijgelaten. “Hij is er echt kapot van. Zijn gedachten gaan enkel naar de familie en nabestaanden van het slachtoffer. Hij bleek niet alleen onder invloed van alcohol maar er waren ook sporen van cannabisgebruik.

Iets over middernacht reed J.D. met zijn Peugeot aan de rotonde van het vroegere zwembad van Roeselare het stadscentrum in. Aan een te hoge snelheid en onder invloed van alcohol. Hij verloor na het nemen van de rotonde de controle over het stuur, vloog over twee kleine middengeleiders en belandde tegen een elektriciteitspaal en –kast. Tijdens zijn brokkentocht schepte hij fietsster Marthe H. (23) op, die net op dat moment van het stadscentrum naar huis in Rumbeke (Roeselare) reed. Zij overleefde de klap niet.

Volledig scherm Advocaat Thomas Gillis. © SBS

Na het ongeval kon automobilist J.D. opgepakt worden. Na het verhoor bij de politie besliste het parket om hem voor de onderzoeksrechter te leiden op verdenking van onopzettelijke doding en rijden onder invloed. Na de ruim twee uur durende voorleiding besliste de onderzoeksrechter om hem onder heel strikte voorwaarden vrij te laten. “Het is een absulute catastrofe wat de voorbije nacht is gebeurd”, aldus zijn advocaat Thomas Gillis. “Hij is er helemaal kapot van. Zijn gedachten gaan enkel uit naar dat meisje en haar familie. Hij heeft veel spijt en wroeging. Nog nooit was hij met het gerecht in aanraking gekomen. Daarom heb ik ook bij de onderzoeksrechter op zijn vrijlating aangedrongen. Weliswaar onder veel en heel strikte voorwaarden waar hij zich zeker en vast zal aan houden. Dit is de nachtmerrie van elke ouder. Hij beseft heel goed dat hij in enkele seconden vele levens heeft verwoest en veranderd.” De jongeman is actief in de horeca en had er net een shift opzitten. Wellicht was hij daarna van plan om in het Roeselaarse centrum tijdens het Batjesweekend nog even te ontspannen.

Voorwaarden

“De voorwaarden zijn er op gericht zoveel als mogelijk te vermijden dat dergelijke feiten zich kunnen herhalen”, aldus het parket. “Ze zijn onder meer gericht op begeleiding voor alcohol en verdovende middelen. Dit neemt niet weg dat hij zich later voor de politierechtbank zal moeten verantwoorden, die zal bepalen welke straf uiteindelijk moet worden opgelegd.” Hoe het mogelijk is dat na zo'n ongeval opnieuw op vrije voeten rondloopt? “Wanneer dramatische en intrieste feiten zoals een dodelijk verkeersongeval zich voordoen, rijst meteen de vraag naar een eerste reactie van justitie”, duidt het parket. “Meer specifiek stelt de vraag zich wat de reactie moet zijn naar de bestuurder van het voertuig in afwachting van de behandeling van het dossier voor de politierechtbank. En concreet of een voorlopige hechtenis moet worden opgelegd. Dergelijke voorlopige hechtenis is aan wettelijke voorwaarden onderworpen.” Zo moet er sprake zijn van gevaar voor nieuwe feiten of vluchtgevaar. “Er zijn wel alternatieve mogelijkheden om de doelstellingen van de voorlopige hechtenis te bereiken”, vervolgt het parket. “De onderzoeksrechter beoordeelt het dossier op basis van alle gegevens in het dossier waaronder de omstandigheden van het ongeval zelf. In dit dossier heeft de onderzoeksrechter beslist zeer strenge voorwaarden op te leggen, eerder dan hem op dit ogenblik naar de gevangenis te sturen.”

