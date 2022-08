Autokeuring zonder afspraak zorgt voor ellenlange file in Roeselare: “Maar wel mijn oude schoolkameraad voor het eerst in decennia teruggezien”

Tijdens de coronaperiode kan je enkel en alleen naar de autokeuring op afspraak. Sinds 1 augustus is dit systeem opnieuw deels afgevoerd. Zo kan je in West-Vlaanderen voortaan weer in de keuringsstations terecht zonder afspraak op vrijdag en dat zorgde vrijdag direct voor de nodige miserie in heel de provincie. Nog voor het keuringsstation in Beveren vrijdagochtend de deuren opende, was het al aanschuiven geblazen en de wachtrij groeide bijzonder snel aan, zelfs tot aan de Rijksweg. De politie leidde de toestroom in goede banen. Gelijktijdig riep Politiezone RIHO via hun sociale media op om niet naar het keuringsstation te komen.

Volledig scherm De politie leidt de immense drukte in goede banen. © CDR

Rally

Die oproep, die gelanceerd werd omstreeks 7.45 uur kwam te laat voor Eric Deprez. Hij schoof omstreeks 6.50 uur al aan in de rij die toen al enkele honderden meters lang was. “Ik ben hier op vraag van een kameraad”, vertelt hij. “In mijn vrije tijd sleutel ik aan rallywagens en deze auto moest dringend gekeurd worden aangezien we er straks mee deelnemen aan de Rally van Ieper. Het is heel belangrijk voor de keuring daar ter plaatse dat de wagen tiptop in orde is dus moet hij nu wel hier gekeurd worden. Op die manier hebben we nog de tijd om eventueel stukken te bestellen of herstellingen uit te voeren.”

Na anderhalf uur aanschuiven was Eric al zo’n 500 meter opgeschoven in de rij. “Ik ben totaal niet verrast van de drukte en ben ook voorbereid. Ik heb een fles water bij en gisterenavond hebben we barbecue gegeten dus mijn maag zal niet snel beginnen grommen. Het wachten stoort me ook niet. Ik ben in verlof, en meer nog: voor het eerst in decennia zie ik hier mijn oude schoolkameraad terug.”

Volledig scherm Het was heel lang aanschuiven. © CDR

Schoolreünie

Dat is Geert Soetaert die net achter Eric aansloot in de rij. Tijdens het wachten had het duo heel wat bij te praten. Een geluk bij een ongeluk als het ware. “Het is best een gezellige schoolreünie”, lacht Geert. “Het is echt vanop de schoolbanken geleden dat we elkaar nog zagen. Of ik verrast ben door de drukte? Neen, want ik zag al beelden van hoe het er in Oost-Vlaanderen aan toeging. Maar ik had geen andere keuze dan komen. Mijn keuringsbewijs verloopt op 14 augustus. Ik probeerde al een afspraak te maken in verschillende keuringsstations, maar nergens raakte ik binnen voor september. Dus is het rijtje schuiven en ondertussen een praatje slaan.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Roeselare ellenlange file aan het keuringsstation © CDR

Volledig scherm Roeselare ellenlange file aan het keuringsstation © CDR

Volledig scherm Roeselare ellenlange file aan het keuringsstation © CDR

Volledig scherm Roeselare ellenlange file aan het keuringsstation © CDR

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.