Auto knalt frontaal tegen boom, bestuurder gewond

Het ongeval gebeurde rond 17 uur langs de Iepersestraat in Roeselare, op het gehucht De Ruiter. De man reed met zijn Volkswagen Caddy in de richting van Moorslede toen hij om nog onbekende reden plots de controle verloor over zijn stuur. Mogelijk gebeurde dat toen hij onwel werd of in slaap viel. De kleine bestelwagen knalde frontaal tegen een boom en liep daardoor grote schade op. De bestuurder kon zelf uitstappen, buurtbewoners ontfermden zich over hem.