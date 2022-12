Autistische jongeman vraagt vrijspraak voor afpersing aan station van Roeselare

Roeselare/Rekkem Rekkemse Boutique Albert opent tweede winkel en brengt zowel kranten, sigaren als luxe-geschenken naar Roeselare: “De humidor wordt de absolute eyecatcher in de winkel”

Een dagbladhandel met een stevig tikkeltje meer. Dat is Boutique Albert die in het voorjaar van 2023 de deuren opent langs de Roeselaarse Noordstraat. Je zal er niet alleen terecht kunnen voor kranten en tijdschriften, maar eveneens voor sigaren, koffie, sterke dranken en luxe-geschenken. Stijn Deman (40) runt al jaren Boutique Albert in Rekkem, maar vindt de tijd nu rijp voor een tweede zaak in hartje Roeselare.

