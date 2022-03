Atoomschuilkelder van 24 ton vertrokken naar nieuwe thuishaven

De atoomschuilkelder, die begin jaren ’80 gebouwd werd in Zuid-Afrika, is 12,4 meter lang, heeft een diameter van drie meter en weegt niet minder dan 24 ton. Niet vreemd dan ook dat er een indrukwekkende kraan nodig was om het gevaarte weg te halen van de stek langs de Kachtemsestraat waar kunstenaar Emiel Vercruysse het bijzondere schuiloord in 2004 liet neerpoten. Maar de verhuisoperatie verliep vrij vlekkeloos. De kraan en vrachtwagen arriveerden omstreeks 7.30 langs de Kachtemsestraat. Even werd gevreesd dat de kraan de schuilkelder niet zou kunnen opheffen, maar uiteindelijk ging die vrij probleemloos de hoogte in. De vrachtwagen werd er onder gereden maar uiteindelijk werd beslist om de constructie nog om te draaien zodat het zwaarste deel net achter de cabine van de vrachtwagen stond. Nog geen twee uur later reed de atoomschuilkelder weg naar zijn nieuwe bestemming.