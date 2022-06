Atelier P. uit Torhout verkozen tot provinciaal ambassadeur ‘Ik koop lokaal’: “Vanuit m’n passie probeer ik de klanten te overtuigen”

Roeselare/Torhout57 West-Vlaamse winkeliers werden in het Roeselaarse Huis van de Voeding uitgeroepen tot ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’. Atelier P. uit Torhout kroonde zich tot provinciaal ambassadeur. Zaakvoerster Marlies Parmentier (36) startte haar winkel gespecialiseerd in herstellingen van schoenen, handtassen en riemen en handgemaakte, duurzame handtassen en accessoires pas 1,5 jaar terug op en is in de wolken met de titel. “Ik zal echt alles in de strijd gooien om lokaal kopen te promoten”, glundert ze.

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor ‘Ik koop lokaal’. Met deze campagne wordt de rol van de lokale winkelier in onze steden en gemeenten onderstreept. Winkelen bij de lokale handelaar biedt namelijk heel wat voordelen zoals snellere en betere service, persoonlijke contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap … “Meer dan 300 winkeliers toonden zich bereid om het uitgangbord van deze campagne te worden en met zich te laten stoefen”, vertelt Liederik Cordonni van OC West. Tussen 13 april en 10 mei kon het grote publiek stemmen op en stoefen met hun favoriete lokale winkelier. “Meer dan 30.000 mensen brachten hun stem uit.” Dat resulteerde in 57 ‘Ik koop lokaal’-ambassadeurs die donderdagavond werden gehuldigd in het Huis van de Voeding in Roeselare.

Vijf genomineerden

Daar werd door een jury ook de provinciale ambassadeur verkozen. Voor die titel waren vijf handelaars in de running: viswinkel en traiteurzaak Wouter’s Kwaliteitsvis uit Tielt, lingeriewinkel Dag & Nacht uit Langemark-Poelkapelle, het Poperingse ijs- en eethuis Goeste, de Kortrijkse verpakkingsvrije winkel Zonder Meer en Atelier P. uit Torhout. Die laatste ging uiteindelijk met de provinciale titel aan de haal. “We hebben gekozen voor het totaalpakket en voor de bevlogenheid van zaakvoerster Marlies”, duidt Mieke Masyn de keuze van de jury.

Volledig scherm Marlies Parmentier van Atelier P. in Torhout werd uitgeroepen tot provinciaal ambassadeur van de 'Ik koop lokaal'-campagne. © CDR

Van nul

Marlies Parmentier, het gezicht van Atelier P. en nu ook van ‘Ik koop lokaal’ in West-Vlaanderen, was overdonderd. “Dit had ik echt niet verwacht. Zeker omdat ik pas anderhalf jaar terug volledig van nul met Atelier P. gestart ben”, vertelt ze. “Voordien was ik jaren actief in de reissector, ook in het buitenland. Maar ik kom uit een zelfstandig nest en wou al langer iets doen met m’n handen, iets waarvan je resultaat ziet. Zo belandde ik bij de opleiding schoenhersteller want velen gingen de voorbije jaren met pensioen. Door die lessen ben ik ook beginnen experimenteren met leder.” En toen stak plots de coronacrisis op. “Na amper twee maanden kreeg ik m’n ontslag. Even ben ik bij een lokale groentewinkel gaan werken, terwijl ik voor mezelf uitmaakte welk pad ik zou bewandelen. Ofwel moest ik me volledig heroriënteren op de arbeidsmarkt, ofwel ging ik voluit voor mijn passie.”

Duurzaam en een hoek af

Het werd de tweede optie en in januari 2021 opende Marlies langs de Breidelstraat in Torhout Atelier P. je kan er terecht voor herstellingen van schenen, handtassen en riemen maar ook voor handgemaakte, duurzame handtassen en accessoires. “ Nog voor ik de winkel opstartte, trok ik al resoluut de kaart van duurzaamheid. Dit door in te zetten op herstel en te werken met restmateriaal. Die lijn trok ik ook door in de winkel. Ik kocht tweedehandsmachines aan en richtte alles zelf in, met wat hulp van mijn papa. Ook werk ik hoofdzakelijk op bestelling. Ik wil geen voorraad liggen hebben die niemand wil, maar verkoop liever unieke producten op maat. Het eindresultaat is een winkel met een hoek af, een winkel die tegelijkertijd mijn atelier is en waar de klanten me aan het werk kunnen zien. Velen vinden dat heel tof en dat is net wat ik zelf leuk vind: mensen enthousiast maken voor iets. De deur van de winkel staat steeds open en vanuit mijn eigen passie probeer ik m’n klanten te overtuigen.”

Met die drive wist Marlies alvast de jury te overtuigen en mag Atelier P. zich een jaar lang, in opvolging van Bakkerij Laurens uit Jabbeke, provinciaal ambassadeur noemen. “Als ambassadeur wil ik m’n hart en ziel blootleggen, m’n eigenheid uitspelen en zorgen dat de klanten steeds met de glimlach buitenstappen.”

