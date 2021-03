Astronauten smullen van West-Vlaamse kazen in ruimtestation ISS: “We twijfelden even of dit wel echt was”

Roeselare/AntwerpenBrokkeloud Roeselare en Oud Roeselare, het zijn de twee favoriete kazen van de Amerikaanse Shannon Walker. De astronaute verblijft momenteel in het Internationaal Ruimtestation ISS, maar ook daar lust ze wel een brokje. En dus worden brokjes West-Vlaamse kaas de ruimte ingestuurd. Bij kaasboerderij ’t Groendal in Rumbeke knijpen ze zichzelf even in de wangen. “Maar we zijn vooral supertrots”, glundert Louis-Philippe Deweer. Maar hoe belandt kaas in de ruimte?