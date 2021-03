Astronaut is zo gek van West-Vlaamse kaas dat ze bestelling plaatst vanuit de ruimte: “We twijfelden even of dit wel echt was”

Izegem Eén dag na het omleidings­dool­hof in Emelgem wordt alles duidelijk: één pijltje wijst de goede weg

17 maart Een dag nadat de verwarrende signalisatie aan het Emelgemseplein in de Izegemse deelgemeente Emelgem is aangekaart, is de situatie er dinsdag al veel duidelijker op geworden. Voor de brug staan niet langer drie bordjes die een andere kant uitwijzen, maar nog slechts één bord. De twee andere liggen op de grond als stille getuigen van de eerdere situatie.