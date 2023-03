ASSISEN. “Zijn kanarie was gestorven. Hij zei dat hij mijn darmen eruit zou snijden”: moeder schetst onthutsend beeld van Sacha (23)

Volleybal Knack Roeselare bereikt finale van CEV Cup na thriller tegen topteam Piacenza

Knack Roeselare is erin geslaagd om de golden set te winnen van topteam Piacenza. ‘Bluenergy’ tegen de ‘Blue Wall’. Dit is een stunt met een hele grote ‘S’. Dit is pure sportgeschiedenis, want Knack Roeselare heeft op een onwaarschijnlijke manier de finale van de CEV Cup bereikt.