ASSISEN. Verdediging vraagt vrijspraak voor Sacha Brunessaux (23): “Hij schoot het slachtoffer dood uit wettige zelfverdediging”

Lotto Volley Liga Maaseik wint van Roeselare en wipt naar de eerste plaats

Maaseik heeft zijn eerste overwinning van het seizoen tegen Roeselare op zak. De Limburgers kwamen in de zevende classico in eigen huis alleen in de derde set even in de problemen, maar voor de rest waren de West-Vlamingen op achtervolgen aangewezen. Door deze overwinning wipt Maaseik over Roeselare naar de eerste plaats in de Champions play-offs.