ASSISEN. Verdediging neemt eerste keer het woord: “Pol zijn zwaarste straf is leven met de waarheid dat hij de moeder van zijn kind heeft omgebracht”

PASSENDALE/OOSTNIEUWKERKE Brouwer van OBUZ na ernstige ziekte overleden: “Mijn ziekte was sterker dan mezelf. Ik kon ze niet overwinnen”

17 april In zijn woning langs de Canadalaan in Passendale is Henk Lemaire (44) na een ernstige ziekte overleden. Hij was de brouwer van het blonde bier OBUZ en medezaakvoerder van Waterfields Brewery Passendale. “Henk realiseerde zijn levensdroom”, reageren zijn medevennoten Stef Dejonghe en Sophie Vantomme. “Een droom die abrupt tot een einde is gekomen.” OBUZ is nog maar sinds vorige week dinsdag op de markt. Het is het allereerste boerderijbier van ons land.