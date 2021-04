ASSISEN. Urenlang verhoord, maar beschuldigde blijft geheugenverlies over moord op Ellen (37) volhouden: “Ik heb de film al 1.000 keer opnieuw afgespeeld, maar herinner het me echt niet”

Oekene/BruggeAlsof het de normaalste zaak van de wereld was, vertelde Oekenaar Pol Mistiaen (46) tijdens z’n verhoor in het Brugse assisenhof over het bedrog van z'n echtgenote. Over hoe hij Ellen (37) op een dag samen met haar jeugdliefde betrapte op een parking en hij nadien haar gaan en staan controleerde. Over hoe hij haar de maanden nadien probeerde terug te winnen. Een verhaal vol details, maar over één moment herinnerde de Oekenaar zich niets meer: de moord zelf. “Die vraag houdt me zelf ook nog elke dag bezig als ik in de spiegel kijk”, vertelde hij.